أبل تستبدل آيبادك بآخر جديد مجانًا لهذا السبب

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

علنت شركة أبل أن مستخدمي أجهزة الجيل الرابع من جهازها اللوحي آيباد عندما يجلبون أجهزتهم للصيانة إلى مراكز صيانة أبل وموزعيها المعتمدين سيتم استبدالها بأجهزة أحدث وفقًا لما جاء على موقع ذا ڤيرك التقني.

وأوضحت الشركة أن قرارها يأتي بعد أن أوقفت إنتاج وصيانة موديل آيباد المذكور وبالتالي قررت تعويض مستخدميها بأجهزة آيباد آير 2 والذي يعتبر أحدث من أجهزتهم السابقة.

ويتسم جهاز آيباد آير 2 بأن خيارات الذاكرة الداخلية أكبر وهي 32 و128 جيجابايت مقابل 16 و64 جيجابايت في أجهزة الجيل الرابع من آيباد.

مع العلم أن أجهزة آيباد آير 2 قد أوقفت أبل تصنيعها في مارس الماضي مقابل إنتاجها لأجهزة آيباد جديدة 9.7 بوصة.