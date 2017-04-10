تحدث إلى بيل غيتس عبر نظارة سامسونغ “Gear VR” (فيديو)

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

أعلن مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس عن منصة شخصية تفاعلية تخصه عبر نظارة الواقع الافتراضي من سامسونغ (Gear VR)، ليتفاعل معه المستخدمون، وفقا لموقع “ماشبل” التقني.

وقال غيتس إن المنصة الجديدة ستتيح للمستخدمين التفاعل بشكل مختلف مع ما يتعلق بشخصه من خطابات ومقالات وفيديوهات وحوارات مع شخصيات شهيرة مثل الملياردير (Warren Buffett).

ويتيح غيتس مجموعة من الحوارات التي أجريت معه والمقالات التي كتبها حول موضوعات مستقبلية مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز وتقنيات أخرى كثيرة.

ويعتبر الأمر غريبا أن يتجه غيتس إلى منصة سامسونغ للواقع الافتراضي، في حين أن مايكروسوفت لديها منصة قوية منافسة وهي (HoloLens).