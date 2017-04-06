باحث يكشف 40 ثغرة في نظام تشغيل سامسونغ Tizen‏

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

كشف باحث أمني يدعى أميهاي نيدرمان عن 40 ثغرة خطيرة في نظام تشغيل سامسونغ الخاص Tizen، وذلك خلال مؤتمر كاسبرسكي الأمني Security Analyst Summit وفقًا لما جاء على موقع “بوينج بوينج” التقني.

وأوضح الباحث أن النظام الذي تعول عليه سامسونغ أن يكون بديلًا لأندرويد لتشغيل هواتفها وكذلك أجهزتها المنزلية الذكية، يحتوي العديد من الثغرات الخطيرة والتي تعرض المستخدمين لانتهاك خصوصيتهم بشكل فادح.

واستعرض نيدرمان الثغرات المكتشفة والتي يتسبب بعضها في تسهيل إرسال تحديثات للنظام بشكل دخيل عبر “الهاكرز”، من خلال ​الاتصال بالهواتف العاملة بالنظام عبر تلفزيونات سامسونغ العاملة بنفس النظام.

واستنكر أميهاي تلاعب مطوري سامسونغ باستخدام تقنية SSL لتشفير عملية نقل البيانات حيث إنهم أغفلوا استخدام الاتصال المشفر عند نقل البيانات الحساسة والسرية بالنسبة للمستخدم، مشيرًا إلى أن عملية التنقل بين الاتصالات المشفرة وغير المشفرة تتطلب جهدًا مضاعفًا من جانب المطورين، ما يعكس أن إغفال تشفير بعض عمليات النقل كان أمرًا مقصودًا.