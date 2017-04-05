سامسونغ تؤكد أن هواتفها القابلة للطي لن تصل الأسواق قبل 2019

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، أن أجهزة هواتفها القابلة للطي لن تصل إلى الأسواق العالمية إلا بحلول عام 2019، وفقًا لما نقله موقع “فاندرويد” عن صحيفة كوريا هيرالد الكورية.

وأشارت الشركة، إلى أنها تحاول حاليًا العمل بجد على تطوير تلك الأجهزة كي تقدم أفضل تجربة مميزة للمستخدمين عند إطلاقها في المدة المحددة.

ولكن تصريحات الشركة لا تنفي إمكانية كشفها عن نماذج أولية لأجهزتها القابلة للطي خلال العام الحالي أو القادم، كما ذهبت التوقعات منذ نهاية 2016.

وأكدت التوقعات منذ مطلع 2017، أن شركة “إل جي” ستكون من أوائل رواد الأجهزة القابلة للثني خلال العام الحالي، بل إنها أيضًا ستقوم بتصنيعها بشكل كامل وتوريدها للشركات الأخرى لتزود بها هواتفها الجديدة.

ويعتبر سوق الشاشات القابلة للطي يقارب على الاشتعال من حدة المنافسة المقبلة، حيث إن هناك لاعبًا دخل إلى الأسواق ليقلبها مطلع العام الجاري وهو شركة” Japan Dispaly” التي تقوم بإنتاج شاشات LCD ولكنها تقدم درجة مرونة عالية للغاية.

وقد اختبرت شركة “أبل” شاشات تلك الشركة هذا العام، ومن المتوقع أن توقع معها وبذلك سيدخل السوق في صراع كبير خاصة أن سامسونغ تعتبر المصدر الأول في العالم لشاشات ” AMOLED” التي تقدم درجة عالية من المرونة وتستخدمها في شاشات إصدارات ” Edge”من هواتفها المختلفة والتي تتسم بجوانب منحنية.