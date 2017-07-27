“غوغل” تلغي ميزة مهمة في خدمة البحث

أعلنت شركة غوغل أنها ستوقف ميزة “Instant” في خدمتها للبحث، والتي تتيح إظهار نتائجه أثناء كتابة الكلمات، وتتغير تلقائيًا في الوقت الفعلي للكتابة.

وأوضحت غوغل أن “معظم عمليات البحث الحالية تتم عبر شاشات الهواتف بشكل أكبر مقارنة بالحاسوب، وبالتالي أصبحت الميزة القديمة غير ملائمة لاحتياجات مستخدمي البحث على الموبايل”، وفقًا لما جاء على موقع “TNW” التقني.

وكانت الشركة كشفت الميزة لأول مرة في 2010 على الهاتف المحمول والإنترنت، وكانت تعتبر طفرة في عالم البحث لأنها تجعلك ترى النتائج أولًا بأول خلال كتابتك لكلمات البحث.

لكن العديد من المستخدمين لن يتأثروا بحذف هذه الميزة لأن أغلبهم يبحث من خلال مكان كتابة الموقع “URL address” داخل المتصفح نفسه.