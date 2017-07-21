“غوغل” تتيح تطبيقًا للفيديوهات القصيرة لأندرويد

أتاحت شركة “غوغل” تطبيقها للصور المتحركة Motion Still لهواتف أندرويد، وهو متخصص في إنشاء المقاطع القصيرة، وفقًا لما جاء على موقع “تيك كرانش” التقني.

وأوضحت “غوغل”، أنها طورت التطبيق، وغيرت من مزاياه بعض الشيء عن مزايا التطبيق على أبل، حيث قامت الشركة بتغيير التطبيق ليكون صانعًا للمقاطع القصيرة، والتي يتم تكوينها عبر التصوير مباشرة من داخل التطبيق، ويقوم بمعالجة المقاطع المصورة بحيث تخرج بانسيابية تامة وتوازن.

بينما جاءت ميزة جديدة Fast Forward لتسهّل على المستخدمين صناعة الصور المتحركة من مقاطع طولها بأقصى حدّ دقيقة كاملة، حيث تقوم الميزة بتسريع عملية عرض المقطع مع التخلص من اهتزازات الهاتف الظاهرة خلال التصوير، لتخرج الصور المتحركة سلسة خلال العرض.

والتطبيق بشكله الحالي سيكون منافسًا قويًا لتطبيق أبل Live Photos.