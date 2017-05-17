إنستغرام “يسرق” مزايا جديدة من سناب شات (صورة)

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أضافت شركة “إنستغرام” مجموعة جديدة من المزايا إلى تطبيقها على الهواتف الذكية، لتشتد المنافسة بينها وبين “سناب شات“، فبعض المزايا الجديدة مقتبسة بالضبط من داخل التطبيق الأصفر، وفقا لما جاء على موقع “سي إن إن” الإخباري.

وتأتي على رأس المزايا الجديدة، فلاتر الصور التي تضيف أقنعة إلى وجوه المستخدمين في الصورة، وهذه الميزة قدمها “سناب شات” لمستخدميه منذ أكثر من سنة ونصف، ليتابع “إنستغرام” بذلك خطواته المعتادة في اقتباس مزايا منافسه الأصفر.

كما أتاحت شبكة الصور الاجتماعية لمستخدميها ميزة جديدة خاصة بالأوسمة Hashtags، بحيث يمكن للمستخدم أن يضيف ملصقات إلى صوره عبارة عن هاشتاغات مكتوبة، وبمجرد الضغط على أحدها يظهر للمستخدم مختلف الصور التي تحمل نفس الهاشتاغ.

وتأتي ميزة ” Eraser”، لتكون الميزة الثانية التي اقتبسها إنستغرام من العفريت الأصفر، والتي تسمح للمستخدم أن يزيل بعض العناصر من الصور، وقد أطلق “سناب شات” هذه الميزة منذ أسبوعين على الأقل.

وليستغل إعجاب المستخدمين بفكرة إعادة الحركة للوراء، أطلق إنستغرام ميزة Rewind والتي تشغل الفيديوهات والمقاطع الصغيرةBoomerang إلى الخلف.

وعلى الرغم من الاقتباس الصريح، إلا أن “سناب شات” تأثر وبشكل كبيرمن محاولات “إنستغرام” في اقتباس كافة المزايا التي يقدمها، فقد تراجع معدل زيادة المستخدمين النشطين يوميا على تطبيق “سناب شات” من 10 ملايين مستخدم إلى 5 ملايين مستخدم فقط مقارنة بين الربع الثالث من العام الماضي والربع الرابع من نفس العام على الترتيب، إلى جانب أن عدد إجمالي مستخدمي سناب شات يوميا هو 166 مليون مستخدم، في حين أن عدد مستخدمي ميزة Instagram Stories يبلغ 200 مليون مستخدم، بينما عدد مستخدمي التطبيق بالكامل يقترب من المليار مستخدم.