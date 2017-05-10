“سناب شات” يفاجئ الجميع ويغيّر أهم ميزة بتطبيقه

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

أعلنت شركة “سناب شات” مؤخرا، عن العديد من المميزات داخل تطبيقها للتراسل الفوري SnapChat، من أهمها إمكانية مشاهدة الفيديوهات أكثر من مرة بعكس السابق، وفقًا لما نشره موقع ماشبل التقني.

وأشارت الشركة، إلى أن التحديث الجديد يفتح المجال والحرية الكاملة أمام المستخدمين أن يشاهدوا الفيديوهات Snaps التي ينشرها أصدقاؤهم باستمرار عبر حساباتهم، دون التقيد بالمشاهدة لمرة واحدة أو تحت ضغط أن الفيديوهات ستختفي بعد تشغيلها.

وأضافت الشركة ميزتين جديدتين، وهما رسم وجوه تعبيرية Emojis على الصور والفيديوهات قبل مشاركتها، وميزة Magic Eraser والتي تتيح إمكانية إزالة عناصر مختلفة من داخل الفيديوهات والصور.

وبذلك سيتمكن سناب شات من منافسة “إنستغرام” في أحد أهم مميزاته وهي تطبيق Boomerang والذي يقوم بتسهيل إنشاء مقاطع فيديو قصيرة تعيد نفسها باستمرار حتى يوقفها المستخدم عبر الضغط عليها، وبذلك يفقد” سناب شات” أهم مميزاته التي كانت تجلعه فريدًا من نوعه مقارنة ببقية تطبيقات التواصل الاجتماعي، وهو عنصر الآنية والأمر العاجل الذي يدفع للانتباه للفيديو الذي تقوم بتشغيله، لأنه إذا انتهى فسيختفي ولن يمكنك مشاهدته مرة أخرى.

وأثبتت دراسة جديدة أصدرها موقع App Annie، أن 46% من مستخدمين “سناب شات” لا يستخدمون “انستغرام” وليس لديهم حسابات عليه، وهذا يعكس مدى تفرد وتميز فئة المستخدمين التي يستهدفها العفريت الأصفر.