“سناب شات” ينقذ طفلة سعودية من الموت

المصدر: الرياض - إرم نيوز

قادت رسالة مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي لتبرع شاب سعودي بجزء من كبده لطفلة لا يعرفها كانت تعاني من مشاكل صحية.

وقرر الشاب التبرع بكبده بعد أن طالع دعوات على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” تطالب بمساعدة طفلة في ربيعها الثاني.

وبعد إجراء الفحوصات الأولية وموافقة الأطباء تكللت عملية زرع الكبد للطفلة بالنجاح في مدينة الملك فهد الطبية.

ولم تكن تلك المحاولة الأولى للشاب بندر بن عبيد بن عياش، للتبرع بجزء من كبده، حيث تقدم من قبل للتبرع لطفلة أخرى، وأكمل الإجراءات والفحوصات اللازمة، إلاّ أن الطفلة قضت قبل إجراء عملية التبرع.

وقال بندر إن “رغبته في التبرع والمساهمة في إنقاذ المرضى جعلته يبحث عن مريض آخر في حاجة لكبد”، مضيفاً أنه “علم بعدها بفترة بوجود طفلة تحتاج لجزء من الكبد بمدينة الملك فهد الطبية، فعرض التبرع لها، وقد تم ذلك بعد أن تطابقت فصيلته معها”، وفقًا لصحيفة “سبق”.

وأضاف أنه “لم يخبر أحداً بنيته التبرع حتى قبل يوم العملية، حيث أبلغ زوجته وطلب منها عدم إخبار أحد بذلك، لافتاً إلى أنه أبلغ شقيقه قبل دقائق من إجراء العملية، وطلب منه الحضور وانتظاره خارج غرفة العمليات”.

وختم بأنه “رفض الاستماع من الأطباء لأي شرح أو معلومات حول عملية التبرع ومضاعفاتها، وذلك حتى لا يتعرض لأي مؤثرات قد تثنيه عن المضي في قرار تبرعه”.