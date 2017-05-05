دعوى قضائية ضد فيسبوك وتويتر وغوغل بتهمة “الترويج” لداعش

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أقامت أسر ثلاثة من قتلى هجوم سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، دعوى قضائية ضد “فيسبوك، وغوغل وتويتر”.

واعتبرت الأسر في دعواها المقدمة لمحكمة لوس أنجليس، أن الشركات التكنولوجية العملاقة “سمحت لتنظيم داعش بترويج أفكاره عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي”.

وأضافت الدعوى أن “الشركات الثلاث قدمت دعمًا ماديًا للتنظيم من خلال سماحها لمتشدديه بنشر الدعاية بحرية على وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي أفسحت المجال لهجمات مثل ما حدث في سان برناردينو”.

وتابعت أن “تطور داعش في السنوات القليلة الماضية إلى أخطر تنظيم إرهابي في العالم لم يكن ليحدث دون تويتر وفيسبوك وغوغل (يوتيوب)”.

وأحجمت متحدثة باسم “تويتر” عن التعليق على الدعوى القضائية. ولم يتسن على الفور الاتصال بممثلين عن فيسبوك وغوغل.

وكان مسلح يدعى سيد رضوان فاروق وزوجته تشفين مالك، فتحا النار على حشد من زملاء فاروق في العمل بمبنى حكومي في سان برناردينو في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2015، فقتلا 14 شخصًا وأصابا 22 آخرين، وفقًا لـ”رويترز”.

وقالت السلطات إن المهاجمين استلهما فكر الإسلاميين المتشددين. ووصفت الهجوم حينئذ بأنه أخطر هجوم يشنه الإسلاميون المتشددون على الأراضي الأمريكية منذ هجمات 11 من سبتمبر/ أيلول 2001.

وفي يونيو/ حزيران 2016، بايع مسلح مولود في الولايات المتحدة زعيم داعش وقتل 49 شخصًا بالرصاص في ملهى ليلي بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا.

ورفعت أسر ثلاثة رجال قتلوا في الهجوم دعوى قضائية ضد تويتر وغوغل وفيسبوك أمام محكمة اتحادية في ديسمبر/ كانون الأول 2016، وتضمنت الدعوى اتهامات مشابهة لمعظم ما ورد في دعوى أسر ضحايا هجوم سان برناردينو.