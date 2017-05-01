فيديو.. أمريكي يفتح النار على مجمع سكني بكاليفورنيا يقطنه سود

المصدر: وكالات- إرم نيوز

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن جريمة مروعة أرعبت مجمعًا سكنيًا صباح اليوم الإثنين في مدينة سان دييغو بكاليفورنيا.

وأشارت إلى أن رجلاً ثملاً، فتح النار من مسدسه بجوار حمام سباحة في مجمع سكني، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص ومقتل امرأة، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وترديه قتيلاً.

وأفاد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الجريمة جريمة “كراهية”، لاسيما أن المصابين هم من السود، ولم يصدر عن الشرطة أي تعقيب بما يتعلق بالحادث.

وقال أحد سكان المجمع السكني، الذي شهد جانبًا من الحادث، إن ما بين 5 و 7 أشخاص أصيبوا بالرصاص، قبل أن تقتل الشرطة المسلح في مكان الحادث. وحالة المصابين غير معروفة.

إلى ذلك، نشرت بعض القنوات الأمريكية هوية القاتل كاملة مع صورة له. وتداول مغردون فيديو يظهر جانبًا من الحادث، ويصور عناصر من الشرطة يطلقون النار على القاتل المخمور.