تطبيق جديد يجعلك تفقد نصف وزنك (فيديو)

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

كشفت شركة أدوبي عن تطبيق جديد وهو Adobe Sensei ، يتيح قدرات كبيرة في تحرير الصور اعتمادًا على نظام ذكاء اصطناعي متطور، وفقًا لما جاء على موقع جيزمودو التقني.

ويقدم التطبيق تقنيات متطورة مدعومة بنظام ذكاء اصطناعي يسمح للمستخدم أن يعدل صوره ويضيف إليها رتوشًا تجعلها أفضل وأكثر وضوحًا.

ويتيح التطبيق إمكانية تعديل ملامح الوجه بشكل كامل بما يعكس نحافة أو زيادة وزن واتساع الوجه للمستخدم ما يغير الانطباع حول صورته، ويسمح النظام الذكي داخل التطبيق للمستخدم أن يقوم بتغيير وإزالة خلفيات الصور لتكون شفافة فيضيف إليها العناصر كما يحلو له.

إلى جانب ذلك، يسمح التطبيق للمستخدم أن يقوم بنسخ ستايل صورة أخرى وطابعها اللوني ليضيفه إلى صوره.

ويقف وراء التقنيات المتطورة داخل تطبيق أدوبي دراسة مشتركة أجرتها الشركة مع فريق بحثي بجامعة برنستون العام الماضي.

التطبيق الجديد ليس للهواتف الذكية وإنما هو إطار عمل يتيح للشركة إمكانية تطوير قدرات خدماتها لتحرير الصور مستقبليًا.