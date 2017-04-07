تطبيق جديد يوفر 70% من باقتك أثناء تصفح تويتر

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أعلنت شبكة “تويتر” إطلاقها لتطبيق جديد يقدم مزايا التطبيق التقليدي كافة مع تقليل استهلاك البيانات، وفقًا لما جاء على موقع أندرويد سنترال التقني.

ويعتمد تطبيق (Twitter Lite) على تقنية Progressive Web والتي تتيح للمستخدم إمكانية استخدامه عبر متصفح الويب من الهواتف الذكية عن طريق mobile.twitter.com، وقد تم تطويره بالتعاون مع فريق مطورين من غوغل.

ويتيح التطبيق الجديد للمستخدم تصفح “تويتر” بالشكل الطبيعي والتغريد بنصوص أو صور وفيديوهات، كما هي الحال في التطبيق التقليدي لكن ذلك يتم بشكل أسرع 30% وسيوفر 70% من البيانات المستهلكة.

ويستهدف التطبيق مستخدمي تويتر في الدول النامية والتي تعاني من مشكلات في شبكات الاتصالات والجيل الثالث من خدمات المحمول، وكذلك التي ترتفع فيها تكلفة الاتصال بالإنترنت.

وتحاول شبكة التغريدات تقديم مزايا إضافية لمستخدميها لتوسيع نطاق قاعدة مستخدميها واجتذاب المزيد من المستخدمين الجدد.