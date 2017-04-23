“غوغل” تعتمد على لعبة “GTA” لتدريب سياراتها ذاتية القيادة

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

أكد تقرير جديد أن الباحثين بشركة “Waymo”، المملوكة لشركة “غوغل“، يعتمدون في تعليم نظامهم لتشغيل السيارات الذكية على لعبة “GTA V”، لتدريب السيارات على كيفية التعامل مع الطريق بشكل ذكي، وفقًا لما جاء على موقع سلاشدوت التقني.

وأشار التقرير إلى أن اللعبة تضم 262 نوعًا من السيارات، وأكثر من 1000 كائن يمشي على أرصفة وجوانب الطريق وعبرها من حيوانات وبشر، وكذلك أكثر من 14 حالًا للطقس، إلى جانب عدد كبير من أشكال الجسور والطرق، ومسارات حركة السيارات والمركبات المختلفة على الطريق.

ويقوم الباحثون في “وايمو” باستخلاص خوارزميات تشغيل اللعبة والتي تتحكم في جميع المتغيرات المختلفة داخلها، ومن ثم يتم تغذية نظام تشغيل السيارات الذكية، بحيث يتعلم ويتمكن من التحكم في السيارة بشكل ذكي دون أي تدخل من قائد السيارة.

وأعلن آلاين كورنهاوسير، رئيس قطاع التشغيل بجامعة برينستون بقسم السيارات الذكية ذاتية القيادة، أن لعبة “GTA” تعتبر أكثر بيئة افتراضية مميزة قريبة من حركة المرور والمركبات على الطرق في الواقع، سواء من حيث التصميم أو حركة المركبات والمشاة وتعاملهم مع الطرق.

وبعد أن تتم تغذية نظام التحكم في تشغيل السيارة بخوارزميات اللعبة، يبدأ المطورون في خلق ظروف متنوعة من حركة السيارات المتجاورة في الشوارع، بالاضافة إلى حركة بسرعات مختلفة للمشاة على الطريق، بعد ذلك يتم نقل تلك التجربة إلى أرض الواقع من خلال سيارات تسير على طرق حقيقية.