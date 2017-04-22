من جميع الجنسيات والأصول.. غوغل تطلب 10 آلاف متطوع لإجراء فحوص طبية

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أعلنت شركة Verily، المملوكة لشركة غوغل، حاجتها لعشرة آلاف متطوع لإجراء فحوص طبية سنوية على صحتهم الشخصية ومتغيراتهم الجسدية، ومتابعة كاملة عن كثب لكل ما يدور داخل أجسامهم، وفقًا لما جاء على موقع ماشبل التقني.

وأوضحت الشركة أن مشروعها الطبي الذي يحمل اسم Project Baseline، تقوم فكرته على تكوين أكبر قاعدة بيانات طبية شاملة للبشر، بحيث يكون من السهل مقاومة انتشار الأمراض وحماية البشرية من الناحية الصحية.

وتضمن الموقع الرسمي الخاص بالمشروع مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتطوع للموافقة على اشتراكه في البرنامج، حيث عليه أن يزور مقار معامل الشركة مرة سنويًا، ليتعرض خلالها إلى فحص للعين والصدر بأشعة إكس.

كما أن من الشروط أخذ عينات من دموعه ودمه ولعابه وبرازه، لكي يتم فحصها بشكل كامل، إلى جانب أنه في حال وقع أي حدث كبير في حياته، سواء أكان محزنًا أو مفرحًا عليه التوجه إلى المعمل كي يتم فحص تأثير ذلك على حياته الصحية ومتغيراته الجسدية.

كما أن شروط الاشتراك تنص على أن المتطوع سيرتدي ساعة ذكية، تتابع متغيراته الجسدية من نبض القلب وضغط الدم وحرارة الجسم وغيرها من المتغيرات، بحيث يتمكن المتخصصون في معامل شركة غوغل من متابعة حالته الصحية عن بعد بشكل آني، إلى جانب أنه سيصطحب معه أينما يذهب قرصًا معدنيًا يضعه أسفل وسادة النوم، كي يتمكن المتخصصون من متابعة عادات نومه وطبيعة جسمه خلال النوم.

وتشترط الشركة أن يكون المشاركون في المشروع الجديد من سكان أمريكا، على أن يمثل مجموع العينة المختارة جميع الجنسيات والأصول العرقية والأجناس المختلفة للبشر.