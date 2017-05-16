جماعة على صلة بتسريب أدوات تجسس طورتها وكالة أمن أمريكية تهدّد ببيع أسرار

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

هددّت جماعة بتسريب أدوات تجسس إلكتروني استخدمتها وكالة الأمن الوطني الأمريكية، مؤكدة عزمها بيع رموز يمكن استغلالها للتسلل إلى أكثر أجهزة الكمبيوتر والبرامج والهواتف استخدامًا في العالم .

وقالت جماعة “شادو بروكرز” في بيان على الإنترنت:” إنها سربت أدوات تجسس منها وسائل استُخدمت في هجمات على مستوى العالم بفيروس “وانا كراي”، وستبدأ اعتباراً من يونيو حزيران بطرح برمجيات لكل من يرغب في الشراء من أجل الوصول إلى بعض أهم الأسرار التجارية في عالم التكنولوجيا.

وكشفت الجماعة، أنها تخطط لمبيعات بيانات ضخمة شهرياً، وأنها قد تعرض أدوات لاختراق محركات بحث على الإنترنت وشبكات توجيه الإنترنت وأجهزة الهواتف المحمولة، فضلاً عن استخدامات أحدث لبرنامج ويندوز 10 وبيانات مسروقة من بنوك مركزية.

وأضافت، أنها مستعدة لبيع نقاط ضعف لم يتم الكشف عنها من قبل وتعرف باسم “الأيام الصفرية”، والتي يمكن استخدامها لمهاجمة ويندوز 10 أحدث برامج شركة مايكروسوفت، ولم تذكر المجموعة منتجات أخرى بالاسم في بيانها.

وهدّدت كذلك ببيع بيانات ضخمة من بنوك تستخدم شبكة “سويفت” الدولية للتحويلات النقدية وبيانات عن البرامج النووية والصاروخية لروسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، ولم تذكر مزيدًا من التفاصيل.

ولفتت جماعة “شادو بروكرز” أنظار العالم لأول مرة في أغسطس آب، عندما أجرت محاولة فاشلة لبيع أدوات تجسس إلكتروني حيث قالت :”إنها سرقت من وكالة الأمن الوطني الأمريكية”.