الأقمار الصناعية تلتقط ومضات غريبة صادرة عن الأرض (فيديو)

المصدر: دعاء عبد المنعم - إرم نيوز

رصدت مركبة فضائية مئات من الومضات الغامضة التي تنعكس من سطح كوكب الأرض.

ويعتقد أن هذه الومضات ظهرت لأول مرة فوق المحيطات، لكن اكتشف العلماء الآن أنها ظهرت على الأرض أيضًا.

وفي تحقيق جديد، وجد الباحثون أن هذه الومضات قد يكون لها مصدر صغير لكنه مجهول حتى الآن، كما يمكن أن تكون بلورات الجليد الصغيرة الموجودة في السماء.

ورصدت وكالة ناسا هذه الومضات في 2015 وآب/ أغسطس 2016 فوق المحيطات، وقال الكسندر مارشاك، نائب مشروع مرصد المناخ الفضائي “دسكوفر” إن وميض الضوء الذي ظهر في المحيط قد يكون ببساطة انعكاسًا لأشعة الشمس على جزء سلس من المحيط أو البحيرة، لكن هذا التفسير لا ينطبق على الومضات التي ظهرت على الأرض الآن”.

وأرجع الباحثون أنه إذا كانت هذه الظواهر الغريبة ناجمة عن أشعة الشمس المنعكسة، فإنهم يشتبهون في أنها ستتركز على مواقع متميزة على الأرض، حيث تكون الزاوية بين الشمس والأرض هي نفس الزاوية بين المركبة الفضائية والأرض.

وفي الدراسة، افترض الباحثون أن ومضات الضوء قد تكون ناجمة عن ارتفاع المياه في الغلاف الجوي، مكونة جزيئات الجليد وهي التي تعكس الضوء.

ويستخدم الباحثون هذه المعلومات للمساعدة في تحديد ما إذا كان لديهم أي تأثير على كمية أشعة الشمس التي تمر عبر الغلاف الجوي أم لا، إضافة إلى الآثار المترتبة على الأرض.

ويقول العلماء إنه يمكن استخدام هذه الومضات لدراسة الكواكب الخارجية أيضاً.