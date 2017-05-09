صور لغزال يأكل جثة إنسان تحير العلماء

المصدر: واشنطن– إرم نيوز

أصيب علماء أمريكيون بالحيرة، بعد أن التقطت كاميراتهم في غابة صورًا لغزال يتغذى على جثة إنسان متحللة.

وأظهرت الصور الغزال وهو يضع عظمة إنسان في فمه ويقضمها، بينما يقف أمام الجثة في الغابة في ولاية تكساس الأمريكية، والتي يُعتقد أنها ظلت هناك لنحو 180 يومًا.

وأشار علماء الطب الشرعي، في تقرير نشر في مجلة العلوم الأمريكية، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مشاهدة غزال وهو يتغذى على جثة إنسان.

وقال التقرير:”كانت هناك مشاهدات كثيرة لحيوان الراكون والديك الرومي والثعالب والنسور، وهي تتغذى على جثة إنسان، لكن هذه هي المرة الأولى لغزال”.

وأضاف:”يبدو أن الغزال كان يقضم العظم، ربما بسبب حاجته للمعادن، ولا يوجد أي دليل بأنه كان يأكل لحم الجثة.. وهذا يعني أن الغزال بحاجة للمعادن خلال الشتاء وخاصة الكالسيوم والصوديوم والفوسفور”.