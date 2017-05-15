السعودية تؤكد تعرض جهات حكومية وخاصة لفيروس “الفدية”‎

المصدر: الرياض – إرم نيوز

قال مركز الأمن الإلكتروني السعودي، اليوم الإثنين، إنه تبين تواصل العديد من الشبكات في المملكة مع نطاقات مشبوهة، ذات علاقة بالهجوم الإلكتروني “الفدية“.

وأضاف المركز التابع لوزارة الداخلية في بيان اليوم: “ومن خلال التحقيقات والتحليل المتقدم، فقد تأكد للمركز إصابة عدد من الجهات في القطاع الحكومي والخاص، في الهجوم، ونتج عن الإصابة أضرار محدودة مقارنة بالأضرار العالمية”.

وأرسل المركز توصيات لمختلف الجهات لكيفية التعامل مع الإصابة، وتجاوز آثارها.

وكانت 99 دولة تعرضت، يوم الجمعة الماضي، إلى هجوم قرصنة هائل، استهدف آلاف المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وفقًا لشركة الأمن المعلوماتي “أفاست”.

ويعمل الفيروس، الذي يدعى “واناكراي”، عبر السيطرة على كل الملفات في الحاسوب المستهدف، قبل أن يطلب القراصنة فدية مالية لتحرير الملفات.