تعرّف على الشاب الذي أوقف فيروس “الفدية” الذي هز العالم (صور)

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

كشفت المخابرات البريطانية عن هوية الباحث الأمني الشاب، الذي أنقذ هيئة الصحة البريطانية من الوقوع فريسة تحت أقدام فيروس الفدية WannaCry، كما تمكن من التصدي له عالميا، حيث نجح في تعطيله لبضع ساعات بحيلة ذكية، وهو الشاب ماركوس هوتشينز، وفقا لما جاء على موقع التلغراف البريطاني.

ومن غرفته الصغيرة في منزل والديه المليئة بعلب البيتزا و ألعاب الفيديو و الحواسب، أوقف هوتشيتز الهجوم الإلكتروني الحاد الذي أصاب عددا كبيرا من أجهزة العالم .

وتطلب الأمر من ماركوس هوتشيتز البالغ من العمر 22 عاما، بضع ساعات ليوقف الخرق الإلكتروني، والذي أوقع 200.000 ضحية من ضمنها هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا وانتشر ضمن 150 دولة عبر العالم.

ووفقاً لصحيفة التلغراف البريطانية، فإن “هوتشيتز” يعمل الآن مع مكاتب اتصالات الحكومة البريطانية ليمنع أي هجوم إلكتروني من المحتمل حدوثه .

ويعد الخبير الأمني الشاب، والذي لم يرتد الجامعة، جزءًا من مؤتمر DEFCON في لاس فيغاس، وهو واحد من أكبر المؤتمرات التي تقام سنوياً لقراصنة الإنترنت في العالم.

وقال كورتيس بارون مؤسس أمن معلومات فيدوس، الذي سافر مع هوتشيتز إلى لاس فيغاس السنة الماضية، في حديث له مع صحيفة التلغراف: “هوتشتيز هو صديق رائع، قام بعمله على أكمل وجه عندما أوقف الهجوم الإلكتروني، لو كنا نستطيع أن نجعله يعمل معنا لجعلناه القلب النابض لعملنا، لكنه لا يريد أن ينتقل من مكانه” .

كما وصفه أندرو مابيت شريك مؤسس فيدوس، قائلاً بأنه “واحد من أكثر الأشخاص الأذكياء والموهوبين الذين أعرفهم”.

ويعيش السيد هوتشيتز في منتجع شاطئي شعبي على الساحل الشمالي لـ ديفون.

وتعج حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات يتحدث فيها دائماً عن ولعه بالتصفح وبجمال أمواج البحر، وفي أحد تغريداته كتب “أستطيع أن أنتقل إلى مدينة أخرى لكن أين سأجد هكذا اطلالة”.

وفي تغريدة له من شهر يناير، نشر الخبير الأمني فيديو له من 30 ثانية في غرفته الخاصة، ظهر فيها نصف دزينة من شاشات الحواسب وكابلات ومبتكرات وكتب “بعد ثلاث سنوات جهد أخيراً حصلت على محمول للبرمجيات الضارة، أنا سعيد جداً “

وقد تمكن هوتشينز من إيقاف هجوم WannaCry عبر حيلة ذكية من خلال تسجيل الدومين الذي تنقل الروابط الخبيثة الضحايا إليه، ومن ثم يجدون أن الدومين يعمل وهناك يتوقف الهجوم، على الرغم من ذلك قام مطورو الفيروس بتحديثه بحيث يقوم بتفعيل نفسه حتى في حالة كان الدومين يعمل، ومن هنا عاود الفيروس هجماته الشرسة من جديد.