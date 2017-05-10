باحثون يخترعون عبوات من السكر للحفاظ على البيئة

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

اخترع باحثون من “مركز البحوث التقني” في فنلندا، عبوات صديقة للبيئة صنعوها من السكر الطبيعي لتحل محل المنتجات البترولية، بهدف كبح استعمال النفط وتقليل التأثير البشري على البيئة.

وبحسب مجلة “تكنيكا وتالوس” العلمية، أنتج الباحثون حمض “الديكاربونيك الفوران” من سكر النبات، ووصفوه بالسليم بيئياً واقتصادياً، حيث يمكن استخدامه لتصنيع عبوات الشرب، والدهانات والراتنجات الصناعية.

وقال ديفيد توماس، الباحث المشارك في الاختراع للمجلة الفنلندية، إن هذه المادة أكثر فعالية بكثير في الحفاظ على المياه والأحماض، ويمكنها الحفاظ على محتويات العبوة بشكل أفضل وأطول من الطرق التقليدية، عدا عن أنها غير قابلة للتحلل وتنتج نفايات سامة قليلة جداً مقارنة مع المنتجات النفطية.