فنلندا تعتزم منح العاطلين عن العمل راتبًا ثابتًا

المصدر: هلسنكي - إرم نيوز

تعتزم الحكومة الفنلندية منح بعض المواطنين العاطلين عن العمل راتبًا ثابتًا، اعتبارًا من مطلع العام المقبل.

وذكرت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية، في مقال نشرته مؤخرًا، أن “نحو ألفي عاطل عن العمل في فنلندا، سيحصلون شهريًا على مبلغ وقدره 560 يورو (حوالي 585.3 دولار أمريكي)، لمدة عامين، دون قيود أو شروط”.

وأضافت الصحيفة أن “هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي الحكومية لتحسين مستوى المعيشة، وخفض البطالة، وتوفير فرص عمل جديدة”.

وأكدت الحكومة أنها لن تطالب الحاصلين على هذا الراتب الشهري، إثبات أنهم يسعون للعمل، أو يحصلون على دخل آخر، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وبحسب الصحيفة “سيتم اختيار نحو ألفي عاطل عن العمل بشكل عشوائي، ولن يمنحوا خيار المشاركة، لكنهم سيحصلون بشكل تلقائي على دخل ثابت”، مشيرة إلى أنه “في حال نجاح الأمر، يمكن منح رواتب مشابهة لمزيد من المواطنين الفنلنديين”.