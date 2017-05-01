سامسونغ تطور جهازاً يخبرك بأن حفاضة طفلك بحاجة للتغيير (صورة)

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

يعمل حاليًا توني بارك، مهندس بشركة سامسونغ إليكترونيكس، على تطوير جهاز جديد” Monit”، يخبر الآباء والأمهات أن حفاضة طفلهما بحاجة للتغيير، وفقًا لما جاء على موقع “تيك كرانش” التقني.

ويعتمد الجهاز الجديد على مجموعة من المستشعرات التي تلتقط رائحة الهواء وكذلك الصوت، وبمجرد أن يشعر بتغير في الرائحة، يقوم بإرسال إشعار للأم والأب كي يقوموا بتبديل الحفاضة في الوقت المناسب.

ويعمل الجهاز منقيا للهواء وقياس درجة الحرارة في البيئة المحيطة بالطفل، وبالتالي يظل الجو المحيط به ملائماً له ومريحاً.

ويتم دعم المشروع الجديد من خلال حاضنة الأفكار “C-Lab” والتابعة لشركة سامسونغ إليكترونيكس، والتي تهتم بدعم كافة الأفكار الناشئة لدى موظفي الشركة.