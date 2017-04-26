شاهد.. هاتف سامسونغ الجديد S8 يتحطم من أول اختبار للسقوط (فيديو)

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

أجرت شركة SquareTrade اختبارات متنوعة لهواتف سامسونغ الجديدة جلاكسي S8 وS8 بلس، حيث فشلت فشلاً ذريعًا في اختبارات السقوط وفقًا لما نشرته القناة الخاصة بالشركة على يوتيوب.

في البداية تم إسقاط الهاتفين من ارتفاع 6 أقدام لمرة واحدة وحينها حدثت المفاجأة فقد تعرضت شاشة هاتف جلاكسي S8 إلى كسور متعددة في الشاشة إلى جانب تصدعات في الجانب الخلفي الزجاجي للهاتف وخدوش وكسور في حواف الهاتف.

بينما تعرض الإصدار الأكبر من الهاتف إلى تصدعات جسيمة في الشاشة، ما يعكس مدى هشاشة الزجاج المصنعة منه هواتف سامسونغ الجديدة.

أما على مستوى اختبار التعثر أو العرقلة Tumble test وهو اختبار يتم خلاله وضع الهاتف داخل مكعب زجاجي كبير ومن ثم تبدأ عملية تدويره بحيث يتدحرج الهاتف بين مختلف جوانب المكعب وقد نتج عنه تكوّن خيوط من التصدعات على وجه وظهر الهاتفين، وكذلك جوانبهما الأربعة.

وفيما يخص اختبار الغمر في المياه لمدة 30 دقيقة على عمق 5 أقدام، خرج الهاتفان يعملان بكفاءة عالية.