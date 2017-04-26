غلاكسي نوت 7 يعود إلى أرفف المتاجر في يونيو المقبل

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أعلنت شركة سامسونغ أن هاتفها غلاكسي نوت 7 المعاد تدويره سيبدأ بيعه في كوريا الجنوبية بداية من شهر يونيو المقبل من العام الحالي، وفقًا لما جاء على موقع ذا فيرج التقني.

وأوضحت الشركة، أن مسألة تسويق الهاتف وسياسة التسعير لم يتم الاستقرار عليها بعد، ولكن التوقعات تقول إنه سيتم تسويقه تحت اسم Galaxy Note 7 R، وحرف R هنا يشير إلى العودة Return أو المعاد تدويره Refurbished.

أما عن سعر الجهاز، فمن المتوقع أن يكون 620 دولارًا أي أرخص من السعر الأصلي للنوت 7 بحوالي 266 دولاراً.

وأكدت سامسونغ في بيانها الصادر الشهر الماضي، أنها ستطلق حوالي 300 ألف جهاز نوت 7 من إجمالي 4 ملايين جهاز تم استدعاؤها منذ كارثة اشتعال الهاتف في سبتمبر 2016، مشيرة إلى أن خطوة بيع نسخ معاد تدويرها من الهاتف هي محاولة لإنقاذ البيئة من كارثة التخلص من هذا الكم الضخم من الهواتف الذكية.

ووفقًا لما أعلنته الشركة، فإن الهواتف المعاد تدويرها لن يتم تسويقها للبيع أو التأجير داخل حدود الولايات المتحدة الأمريكية.