غوغل تدفن المواقع المضللة في نتائج بحثها

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أعلنت شركة غوغل أنها تعدل خوارزمية ترتيب نتائج البحث، بحيث يتم وضع المواقع التي تنشر أخبارًا مضللة ومعلومات مغلوطة أسفل نتائج بحثها، وفقا لما جاء على موقع بلومبرغ الإخباري.

وأشارت الشركة، إلى أن التحديث الجديد سيشمل كذلك المعايير التي يستخدمها فريقها لتقييم المواقع المختلفة، والمكون من أكثر من 10 آلاف موظف، بحيث يقومون بتبويب المواقع المشكوك فيها والتي تروج لنظرية المؤامرة عبر نشر معلومات خاطئة وغير موثوق بها ضمن المواقع فاقدة الثقة وبالتالي سيتم عرضها أسفل نتائج البحث أمام المستخدمين.

يأتي ذلك على خلفية الانتقادات الواسعة التي استقبلتها الشركة في الفترة الماضية حول اعتمادها على مواقع مضللة وإظهارها في قمة نتائج البحث، وقد تكرر ذلك خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي.

كما حدثت واقعة الشهر الماضي، عندما شاعت معلومات حول ترتيب الرئيس السابق باراك أوباما لانقلاب على الرئيس الحالي دونالد ترامب، وعندما كان المستخدمون يسألون غوغل حول هذه المعلومة، كانت تخرج لهم بموقع مجهول يؤكد المعلومة، وذلك داخل صندوق النتائج الموثوق بها من غوغل أعلى نتائج البحث Snippet Box، واعتذرت الشركة حينها.

وواجه موقع “فيسبوك” نفس الاتهامات فيما يخص المنشورات التي تنتشر بشكل كبير على منصته الاجتماعية بين المستخدمين كذلك خلال فترة الانتخابات الأمريكية للرئاسة، وفي غير ذلك من مواقف، خاصة الموضوعات الرائجة Trending Topics التي تتضمن الكثيرمن المعلومات والموضوعات المفبركة.