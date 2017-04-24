“غوغل” تدخل مجال حجز الإعلانات التلفزيونية

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

أعلنت شركة غوغل، اليوم الاثنين، إضافة خدمة حجز الإعلانات على التلفزيون الأرضي من خلال خدمتها “DoubleClick” المسؤولة عن حجز الإعلانات على الإنترنت، وفقًا لما جاء على موقع “تيك كرانش” التقني.

وأوضحت الشركة، أنها تتعاون مع كبار شركات حجز الإعلانات على شبكات التلفزيون الأرضي الأمريكي مثل “Wideorbit” و”Clypd” و” Google Fiber”، وبذلك سيتمكن المعلنون من متابعة إعلاناتهم سواء على الإنترنت أو على التلفزيون من مكان واحد، ما يوفر عليهم بذل الجهد والوقت.

وليست هذه المحاولة هي الأولى من نوعها لدخول غوغل إلى عالم الإعلانات على التلفزيون، حيث أطلقت من قبل خدمتها “Google Fiber”، ولكن هذه الخطوة ستساعد كثيرًا في إزالة الحواجز بين متابعة الإدارات الإعلانية لحملات شركاتهم الإعلانية الديجيتال أو على التلفزيون التقليدي.

كما أن غوغل ستتيح لعملائها متابعة مدى تأثير حملاتهم الإعلانية على التلفزيون على وجودهم الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، من خلال معرفة عدد مرات البحث على اسم شركتهم أو منتجهم بعد عرض الإعلانات.