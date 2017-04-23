الذهب ليس أثمنها.. تعرّف على أغلى المواد على وجه الأرض

المصدر: دلال قصري - إرم نيوز

لقرون عديدة اعتقد الناس أن الذهب هو أغلى المواد على وجه الأرض، لكن مع الاكتشافات الحديثة، تبين أن هذا الاعتقاد خاطئ، إذ أن هناك مواد أغلى بكثير من الذهب.

واستعرضت مجلة “ذا برايت سايد” قائمة بأغلى المواد على وجه الأرض، مرتبة من الأقل ثمناً إلى الأغلى سعراً، ومن المثير للاهتمام أن الذهب لا يعتبر غالياً جداً مقارنة بغيره من المعادن الثمينة.

الزعفران

يبلغ ثمن الغرام الواحد من الزعفران حوالي 11 دولارًا، ويعد من التوابل الفريدة من نوعها التي تجمع بين الطعم الرائع والفوائد الصحية العظيمة.

وتستهلك عملية إنتاج الزعفران الكثير من الوقت والجهد، الأمر الذي يجعل ثمنه باهظاً، لكن فوائده لا تقارن مع غيره من التوابل.

الذهب

قد يصل سعر الغرام الواحد من الذهب إلى 56 دولارًا، ولا يمكن لأي امرأة أن تستغني عنه، ولقرون عديدة كان يعتبر أغلى مادة على وجه الأرض، كما أنه لا يزال رمزاً للجمال حتى يومنا هذا.

الروديوم

يعتبر الروديوم من المعادن التي تنتمي لمجموعة البلاتينيوم، وهو من أكثر المعادن ندرة، حيث أن كل طن من قشرة الأرض يحتوي على ما يقارب 0.001 غرام من الروديوم، ويصل سعره إلى 58 دولارًا للغرام الواحد.

البلاتينيوم

يعد البلاتينيوم من المعادن النادرة أيضاً، وهو ذو لون فضي، مثله مثل الذهب، إذ أنه يقاوم الصدأ والأحماض والقلويات المختلفة، ويصل سعر الغرام الواحد منه إلى 60 دولارًا.

الميثامفيتامين

يبلغ سعر الغرام الواحد من هذا العقار ذو التأثير العقلي 100 دولار تقريباً، وقد تم حظر استخدامه قانونياً بسب آثاره المخدرة.

قرن الكركدن

لقرون بعض الحيوانات قيمة كبرى بسبب خصائصها الطبية واستخداماتها في صنع مختلف التحف، ومقابض السكاكين، وهذا هو الحال مع قرن الكركدن الذي يبلغ سعر الغرام الواحد منه 110 دولارات تقريباً.

وبسبب الصيد الجائر، والسعي وراء قرون هذا الحيوان، فإنه في يومنا هذا مهدد بالانقراض.

الهيروين

عقار أفيوني مخدّر، ويبلغ سعر الغرام الواحد منه 130 دولارًا، ويفضل ألا تراه على الواقع أبداً لما له من تأثير على العقل والجسم على حد سواء، ويعود السبب وراء سعره المرتفع إلى صعوبة الحصول عليه.

الكوكايين

يبلغ ثمن الغرام الواحد 236 دولارًا، وهو عقار مخدر سيكلفك ثروة للحصول عليه إلا أنه لن يعود عليك بالفائدة على الإطلاق، فمن المعروف عنه أنه مخدر قاتل وخطير للغاية.

مخدر “إل إس دي”

هو مادة مخدرة ذات تأثير نفسي، وتعتبر وسيلة للموت البطيء، يبلغ ثمن الغرام الواحد من هذا المخدر الاصطناعي 3000 دولار، ويعود السبب وراء سعره هذا إلى تكلفة تصنيعه المرتفعة.

البلوتونيوم

هو معدن مشع ثقيل لكنه في نفس الوقت هش، ذو لون أبيض مائل للفضي، ويستخدم في إنتاج الأسلحة النووية والوقود للمركبات الفضائية، ويبلغ سعر الغرام الواحد من البلوتونيوم حوالي 4000 دولار.

البيانيت

حجر نادر جداً لدرجة أن القليل فقط من الناس يعرفون بوجوده، ذو لون أحمر أو بني أو برتقالي، وقد تم اكتشافه قبل 65 سنة، ويوجد بضع مئات من هذا الحجر الكريم في يومنا هذا، ويبلغ سعر الغرام الواحد منه 9000 دولار.

التافيت

حجر كريم ذو لون بنفسجي أو وردي أو أبيض، وهو من الأحجار النادرة جداً، بل وأكثر ندرة من الماس، ويبلغ سعر الغرام الواحد منه 20000 دولار، إلا أنه ليس شائع الاستخدام في المجوهرات.

التريتيوم

هو غاز يستخدم في الإضاءة، ويبلغ ثمنه 30000 دولار للغرام الواحد، كما تبلغ تكلفة إنتاج الأونصة الواحدة منه حوالي 15 مليون دولار.

الماس

صديق النساء المخلص وأغلى أنواع الأحجار الكريمة، إذ يبلغ ثمن الغرام الواحد منه 55000 دولار.

الكاليفورنيوم

يعتبر الكاليفورنيوم من أغلى أنواع العناصر الكيميائية، ويتراوح ثمنه بين 25-27 مليون دولار للغرام الواحد، وقد تم تصنيعه مرة واحدة فقط منذ اكتشافه العام 1950.

المادة المضادة

هي أغلى مادة على وجه الأرض ويبلغ ثمن الغرام الواحد منها 62.5 تريليون دولار، وتبلغ كلفة إنتاج ميليغرام واحد من البوزيترونات (إلكترونات ذات شحنة موجبة) قرابة الـ 25 مليون دولار.

وبحسب الفرضيات، فإن هذه المادة ستستخدم مستقبلاً في تصنيع وقود المركبات الفضائية، لكن العائق الذي يقف أمام إنتاج هذه المادة في يومنا هذا، هو أنه لتصنيع غرام واحد منها، يتوجب على جميع سكان الأرض العمل لمدة سنة كاملة دون راحة.