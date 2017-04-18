أتلتيكو مدريد يتعادل مع ليستر سيتي ويصعد للمربع الذهبي بدوري أبطال أوروبا

المصدر: لندن - إرم نيوز

تأهل اتلتيكو مدريد الإسباني إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، بعد تعادله مع مضيفه ليستر سيتي الإنجليزي 1 /1، اليوم الثلاثاء، في إياب دور الثمانية للبطولة.

وتقدم ساول نيغويز بهدف لاتلتيكو في الدقيقة 26 ثم تعادل جيمي فاردي لليستر سيتي في الدقيقة 60.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز اتلتيكو مدريد بهدف نظيف ليتفوق الفريق الإسباني 2 / 1 في مجموع المباراتين.

ومنذ أن تولى كرايغ شكسبير تدريب ليستر خلفا لكلاوديو رانييري في أواخر شباط/فبراير، فاز ليستر بخمسة من أصل سبع مباريات في الدوري الإنجليزي ليبتعد عن منطقة الهبوط كما وصل الفريق إلى دور الثمانية الأوروبي في أول مشاركة له في البطولة ولكن اتلتيكو وضع حد لهذه المسيرة الرائعة اليوم.

ويتطلع أتلتيكو للفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى بعدما وصل الفريق إلى المباراة النهائية في موسم 2013 /2014 و2015/2016 لكنه خسر في المرتين أمام ريال مدريد.