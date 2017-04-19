الآن.. يمكن استخدام إنستغرام دون إنترنت

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أعلنت إدارة إنستغرام عن إطلاق ميزة جديدة موجهة وبشكل رئيسي ناحية مستخدمي شبكة الصور الاجتماعية في الدولة النامية، وهي استخدام التطبيق على الهواتف الذكية دون حاجة للاتصال بالإنترنت، وفقًا لما جاء على موقع أندرويد سنترال التقني.

وأوضحت شبكة الصور، أن الميزة الجديدة ستسمح للمستخدمين في الدول التي لا يتوفر فيها اتصال دائم بالإنترنت بشكل منتظم، حيث إنهم سيتمكنون من متابعة تصفحهم للتطبيق حتى في حال انقطع اتصالهم بالإنترنت، وذلك من خلال استعادة آخر نسخة من جميع الصور والفيديوهات التي تم تخزينها في الذاكرة Cached قبل أن ينقطع الاتصال.

وتعتبر الميزة ليست بالجديدة بالنسبة لفيسبوك، حيث إنها متاحة للمستخدمين على التطبيق الرئيسي، إذ يمكنهم أن يضغطوا أزرار Like وShare ويعلقون على مختلف المنشورات دون وجود إنترنت، فعند عودة الاتصال يتم مزامنة ما فعله المستخدم مع التطبيق على الإنترنت.

الميزة الوحيدة التي لن يستطيع المستخدمون استخدامها داخل إنستغرام دون انترنت هي Stories ولكن التطبيق وعد مستخدميه بأن يتم إتاحتها دون إنترنت قريبًا.