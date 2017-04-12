لماذا اعتذرت أصالة نصري للعرب عبر “إنستغرام”؟

المصدر: شيرين الجمال - إرم نيوز

اعتذرت الفنانة السورية، أصالة نصري، لجمهورها في الوطن العربي، بسبب قيام بعض متابعيها بإهانة إحدى البلاد العربية.

وكتبت أصالة عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”: “بعتذر عن كلمة إنقالت من ناس بعتبرهم أهل وأصدقاء وهم متابعيني بحق أي بلد أنا أكنّ له كامل العرفان والتقدير والمحبّه”.

وأضافت: “كمان بحبّ وضّح إنّي ما بحب أشتم أو أجرح من يعاديني في وطني الحبيب سوريا مو لأنّي مترفّعة إنَّما لأنّه هدول أهلي أيضًا وأصحابي اللي أنا متأكدة بأنّه أغلبهم بيكنّولي احترام ومحبّة وما بحب أبدًا حدا يسبّهم أو يدعي عليهم”.

وتابعت: “وخلّونا ندعي لبلدنا بالفرج ونساعد الأطفال ونهتمّ بالأُسر بدل ما نعمل قعدات نسوان وندعي ونشتم الله يفرجها ويا رب من أساء لهذا الوطن أنت أدرى بما بستحقّ ياربّ إهدنا جميعًا لخير هذا الوطن الجريح الذي لا يموت”.