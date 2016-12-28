“إل جي” ستجعلك تستمتع بالموسيقى دون سماعات (صور)

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

كشفت شركة “إل جي“، عن جيل جديد من سماعاتها للأذن ” Tone Studio “، والتي تتيح للمستخدم، أن يختار الاستماع للموسيقى، دون أن يضع أي شيء في أذنيه، وفقًا لما نشره موقع “إنجادجيت” التقني.

وأوضحت الشركة، أن سمَّاعتها الجديدة، تحمل نوعين في سماعة واحدة، أحدهما عبارة عن زوج من السماعات اللاسلكية للأذن، والأخرى مدمجة في جسم السماعة نفسها.

وتقدم الشركة لأول مرة، إمكانية شحن زوج السماعات اللاسلكية، عند وضعها داخل السماعة نفسها، كما أن ذلك سيحميها من الضياع.

ويأتي بصحبة السماعة، بطارية لشحن السماعة الأصلية نفسها، والتي من المتوقع أن تخرج للنور في معرض” 2017 CES” .