“إل جي” تكشف النقاب عن جهاز موسيقي طائر (صورة)

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

كشفت شركة “إل جي” عن جهاز جديد لتشغيل الموسيقى، يعمل بتقنية “البلوتوث”، ويعتمد على سماعات رئيسة طائرة، وفقًا لما نشره موقع “انجادجيت” التقني.

وأوضحت الشركة أن جهازها الجديد (Levitating Portable Speaker) يعتمد في طيران سماعاته الرئيسة، على تكوين مجال مغناطيسي صادر من قاعدة الجهاز، والتي تتضمن مجموعة من السماعات لإضافة عمق للصوت.

وتعود الطائرة إلى قاعدتها، بمجرد أن يفرغ شحن الجهاز، لتبدأ في الشحن ثم التحليق مجددًا بعد الانتهاء.

وسيتم إطلاق الجهاز الجديد في معرض إلكترونيات المستخدمين “بلاس فيجاس” السنوي “CES 2017″، بسعر يتراوح بين 150 دولارًا إلى 200 دولار.