طهران تعلن إصابة صحفي إيراني في هجوم السفارة العراقية بكابول

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني الاثنين إصابة مراسله بجروح نتيجة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على السفارة العراقية في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال التلفزيون الإيراني في بيان صحافي له إن “مراسله الصحفي مهدي محمود آبادي أصيب بجروح نتيجة الهجمات الإرهابية التي هزت العاصمة كابول”، مشيراً إلى أن “عبادي كان في طريقه إلى موقع الحادث وقد أصيب في ساقه”.

غير أن تقارير إيرانية، أشارت إلى أن “المراسل محمود آبادي في ظروف مستقرة بعد تلقيه العلاج”.

وهزت أربعة انفجارات العاصمة كابول الذي يعد من أكثر المناطق ازدحاما، وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد أعلنت تصفية 3 عناصر من تنظيم “داعش” هاجموا السفارة العراقية في كابول، صباح أمس الاثنين.

وكان الهجوم قد بدأ بتفجير سيارة مفخخة أمام بوابة السفارة الخارجية، ومن ثم اقتحم المهاجمون حرم السفارة.