الداخلية الأفغانية تعلن تطهير السفارة العراقية من مسلحي داعش

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الإثنين، انتهاء عملية تطهير مبنى السفارة العراقية في كابل من مسلحي داعش بعد هجوم انتحاري واشتباكات مع الأمن، تسببت في مقتل رجلي أمن.

ونقلت قناة “تولو نيوز” الأفغانية الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة، نجيب دانيش، قوله، إن وحدة مواجهة الأزمات تمكنت من نقل موظفي السفارة إلى مكان آمن بعد وقوع تفجير انتحاري في بداية الهجوم.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق اليوم، أنها تتابع مع الجهات الأفغانية ودول صديقة إجراءات إجلاء طاقم السفارة.

وفي أول تعليق على الهجوم كشفت الوزارة عن محاولات جارية لإجلاء دبلوماسييها، بعد أن تم نقل القائم بأعمال السفارة العراقية إلى السفارة المصرية.

وذكرت وسائل إعلام موالية لـ”داعش“، أن “اثنين من عناصر التنظيم، نفذا الهجوم، وقتلا عددًا من حراس السفارة العراقية، وفجرا بوابة مقرها بعبوات لاصقة، قبل اقتحام المبنى”، بحسب وكالة “خاما برس” الأفغانية الرسمية.

وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها السفارة العراقية في كابول بعد اعتداءات عدة ضد بعثات دبلوماسية غربية.