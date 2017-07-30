إيران.. تأييد الحكم الصادر بحق مهاجمي السفارة السعودية في طهران

أيدت محكمة الاستئناف في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد، الأحكام الصادرة بحق 10 من المتورطين بالهجوم على السفارة السعودية في طهران، الذي جرى مطلع يناير/ كانون الثاني 2016، عقب إعلان الرياض إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر.

وقال محامي المتهمين مصطفى شعباني، “إن محكمة الاستئناف أيدت الأحكام الصادرة بالسجن ستة أشهر على 5 متهمين في قضية اقتحام وحرق السفارة السعودية بطهران في الثاني من كانون الثاني/ يناير 2016، وثلاثة أشهر على 5 متهمين آخرين بقضية الهجوم”.

وأضاف شعباني، “أن المحكمة أيدت الأحكام بعد إدانة المتهمين باستهداف الأمن والإخلال بالنظام العام في إيران“، منوهًا بأن “محكمة الاستئناف رفضت الأدلة التي قدمها بشأن عدم تورط موكليه بالإخلال بالنظام العام، وإنّما كانوا يشاهدون ويتفرجون على حرق السفارة السعودية ولم يشاركوا”.

وأعرب المحامي مصطفى شعباني عن أسفه “لتأكيد الأحكام الصادرة من قبل محكمة الاستئناف في طهران”، مبينًا “أنه قدم أدلة بما فيها الكفاية بعدم تورط المتهمين”.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حكمت محكمة موظفي الدولة الإيرانية ضد 19 من المتهمين بإحراق السفارة السعودية أدينوا بالسجن 6 أشهر، وضد آخرين 3 أشهر وبرئ البعض.

وأعلنت إيران في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتقال العقل المدبر للهجوم على السفارة السعودية رجل الدين المتشدد حسن كرد ميهن خارج إيران.

وينتمي كرد ميهن، لميليشيات “أنصار حزب الله” التي شاركت في قمع احتجاجات الانتفاضة الخضراء العام 2009 والاحتجاجات الطلابية في العام 1998.