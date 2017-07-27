مستشار ترامب للشرق الأوسط يترك مجلس الأمن القومي الأمريكي

في خطوة مفاجئة، رحل مستشار كبير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط من مجلس الأمن القومي، اليوم الخميس، في الوقت الذي يواجه البيت الأبيض خلافات داخلية بالإضافة إلى قضايا مهمة تتعلق بالسياسات الأمريكية إزاء سوريا وإيران والعراق.

وكانت وسائل إعلام نشرت خبر إقالة ديريك هارفي الكولونيل المتقاعد بالجيش وضابط المخابرات الذي خدم في العراق وأفغانستان.

وأكد مايكل أنتون المتحدث باسم مدير مجلس الأمن القومي إتش.آر. مكماستر رحيل هارفي، وقال”الجنرال مكماستر يقدر كثيرا خدمات ديريك هارفي لبلاده كضابط بالجيش حيث خدم بلاده ببسالة في الميدان ولعب دورا مهما في زيادة القوات الناجحة في العراق وأيضا لخدمته في الكونجرس وفي إدارة ترامب”.

وأَضاف “تعمل الإدارة مع الكولونيل هارفي لتحديد المواقع التي يمكن الاستفادة فيها من خلفيته وخبراته”، لكنه لم يكشف المزيد من التفاصيل.