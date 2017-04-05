البيت الأبيض يعلن إقالة ستيف بانون كبير مستشاري ترامب من مجلس الأمن القومي

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب أجرى تعديلًا في مجلس الأمن القومي تخلى فيه عن كبير الاستراتيجيين ستيفن بانون.

ويعكس التعديل، بحسب مسؤولين في البيت الأبيض، قرارًا صارمًا بنية ترامب حرمان بانون من حضور الاجتماعات رفيعة المستوى في البيت الأبيض.

ونشر أحد الإعلاميين الأمريكيين ويدعى جاك بوزوبيك، عبر حسابه بموقع “تويتر”، ما قال إنها مذكرة الإقالة التي أصدرها ترامب بحق بانون.

كما تعيد المذكرة الجديدة مدير المخابرات الوطنية ورئيس الأركان المشتركة إلى لجنة المديرين، التي أعفي منها ستيف بانون، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل”.

وتشير تقارير إعلامية أمريكية إلى احتمالية تأثر ترامب بالانتقادات الواسعة التي تعرض لها إثر تعيينه بانون في مجلس الأمن القومي، ما دفعه لإقالة الأخير.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أصدر أمرًا تنفيذيًا بتشكيل مجلس الأمن القومي وتعيين مستشاره الإستراتيجي المثير للجدل ستيفن بانون، عضوًا دائمًا في هذا المجلس البالغ الأهمية، وفي الوقت نفسه أبعد كلاً من رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات الوطنية منه.