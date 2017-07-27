بوتين يوقع اتفاق قاعدة جوية مكرسًا الوجود الروسي في سوريا لنصف قرن‎

أظهرت وثائق رسمية، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على قانون للتصديق على اتفاق مع الحكومة السورية يسمح لروسيا بالاحتفاظ بقاعدتها الجوية في سوريا لمدة نحو نصف قرن.

ويحدد الاتفاق الأصلي الذي وقع في دمشق في يناير/ كانون الثاني شروط استخدام روسيا لقاعدة حميميم الجوية في اللاذقية التي استخدمتها في شن ضربات جوية على قوات معارضة للرئيس بشار الأسد.

واعتمد بوتين الاتفاق أمس الأربعاء، بعد أن أيده مجلسا البرلمان الروسي في وقت سابق هذا الشهر وفقا لبوابة المعلومات الحكومية الرسمية.

وتفيد الوثيقة أن القوات الروسية ستنشر في قاعدة حميميم لمدة 49 عاما مع خيار مد هذا الترتيب لمدة 25 عاما أخرى.

وكانت القاعدة محور حملة موسكو العسكرية منذ تدخلها في الصراع في سبتمبر/ أيلول عام 2015، والذي ساعد في ترجيح كفة الأسد أحد أوثق حلفاء روسيا في الشرق الأوسط.