روسيا تخفض عدد طائراتها في قاعدة “حميميم” السورية

المصدر: وكالات- إرم نيوز

أعلن الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، أن موسكو خفضت عدد طائراتها في قاعدة “حميميم” السورية، إلى النصف، في إطار حملة القصف التي تشنها دعما للرئيس السوري بشار الأسد.

ونقل بيان وزارة الدفاع عن القائد الأول سيرغي رودسكوي قوله في مؤتمر أمني في موسكو، إن “الاستقرار النسبي في وتيرة النزاع في سوريا سمح لنا بإعادة نحو نصف المجموعة الجوية المتمركزة في قاعدة حميميم إلى روسيا”.

وقال رودسكوي أنه “بين تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي وكانون الثاني/يناير من هذا العام نشرت روسيا حاملة طائرات لشن الغارات، وأن عدد الطائرات في قاعدة (حميميم) لم يتجاوز 35 طائرة”.

وأضاف أنه “رغم أن الطائرات الروسية في سوريا كانت قليلة جداً مقارنة مع طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، إلا أن روسيا نفذت أكثر من 23 ألف طلعة وشنت 77 ألف غارة مقارنة مع طائرات التحالف.

وصرح وزير الدفاع سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، في نفس المؤتمر الأمني أن القوة الجوية الروسية تواصل دعم القوات السورية في مهاجمة تنظيم داعش وجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وحذر شويغو من أن الضربات الصاروخية الأمريكية على سوريا “خلقت تهديداً على حياة جنودنا الذين يقاتلون الإرهاب في سوريا”، مؤكداً أن ذلك أجبر روسيا على “اتخاذ إجراءات إضافية لضمان سلامة عناصرنا”.