صحيفة عبرية تهاجم ترامب: تابع أزمة الأقصى من ملعب الغولف

هاجمت صحيفة إسرائيلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب ما وصفته بتجاهله أزمة المسجد الأقصى وتفضيله لعب الغولف على المساهمة في حل المشكلة.

وسخرت “يديعوت أحرونوت” من تصريح أصدره البيت الأبيض، بأن ترامب يتابع الأحداث عن قرب، في الوقت الذي كان فيه الرئيس يزور ملعب الغولف الخاص به، في ولاية فرجينيا يوم الأحد الماضي عندما وقع حادث السفارة الإسرائيلية في عمّان.

وأعربت عن اعتقادها بأنه على عكس ترامب، فإن الرئيس السابق باراك أوباما أبدى اهتمامًا كبيرًا بأحداث المنطقة، مشيرة إلى حادث اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة من قبل المتظاهرين، قبل نحو ست سنوات.

ولفتت إلى أن أوباما بقي ساهرًا طوال الليل بعد تلقيه مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأنه اتصل برئيس الأركان المصري لحل تلك الأزمة.

كما انتقدت الصحيفة وزير الخارجية الأمريكي ركس تيلرسون بقولها إنه بالكاد يتطرق إلى إسرائيل في تصريحاته بعكس الوزير السابق جون كيري.

وقالت: “صحيح أن أوباما وكيري كانا أحيانًا يضغطان على إسرائيل، لكنهما على الأقل أبديا بعض الاهتمام، والحقيقة أن أي شرارة في المسجد الأقصى قد تشعل المنطقة بأسرها، وكان أوباما وكيري يعرفان ذلك تمامًا لذا سعيا دوما لمنعها.”

وأضافت: “أما ترامب فإن صمته تجاه هذه الأزمة يعني ليس أنه لا يعرف أبعادها فحسب، بل هو لا يكترث أبدًا”.

وختمت قائلة: “صحيح أن نتنياهو فرح عندما ترك أوباما البيت الأبيض، لكنه على الأقل كان يستطيع الاتصال به خلال أزمة مثل هذه.. كما أنه صحيح أن نتنياهو بإمكانه الاتصال بالبيت الأبيض يوم الأحد، لكن من غير المؤكد أن يرد عليه أحد.. ويبدو أنه من خلال نشاطه المكثف على تويتر، فإن الرئيس ترامب لديه أشياء أهم من أزمة الأقصى.”