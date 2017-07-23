مدير الاتصالات الجديد للبيت الأبيض يحذف تغريدات قديمة على تويتر

حذف مدير الاتصالات الجديد للبيت الأبيض أنتوني سكاراموش يوم السبت عددا من التغريدات في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال إنها قد تكون “مُربكة” لدوره الجديد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار سكاراموش يوم الجمعة لمنصب مدير الاتصالات للبيت الأبيض، وهو منصب ظل شاغرا منذ أيار/مايو الماضي.

وأضاف: “الآراء الماضية تطورت وينبغي ألا تكون مربكة .. أنا أخدم أجندة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهذا كل ما يهم”.

وحذف سكاراموش تغريدات عبّر في بعضها عن دعمه لهيلاري كلينتون، منافسة ترامب في انتخابات الرئاسة لعام 2016، ومعارضته لخطة ترامب لبناء جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية.

وأشار ترامب في واحدة من بضع تغريدات نشرها السبت إلى دعم سكاراموش السابق لمرشحين آخرين شاركوا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري.

وكتب ترامب: “بكل الإنصاف لأنتوني سكاراموش، فإنه كان يرغب في الموافقة عليّ أولا قبل أن تبدأ الانتخابات التمهيدية الجمهورية، لكنه لم يكن يظن أنني سأترشح”.