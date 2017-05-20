محامو البيت الأبيض يبحثون إجراءات خلع دونالد ترامب

بدأ محامو البيت الأبيض دراسة إجراءات خلع الرئيس في محاولة للاستعداد لما يعتقد المسؤولون أنه احتمال بعيد.

و قد يضطر الرئيس دونالد ترامب، بحال بدء إجراءات العزل، للاستعانة بمحامين شخصيين لإبطال محاولات عزله من منصبه.

ووفقاً لما ذكرته المصادر لشبكة “سي إن إن”، يعتقد مسؤولو البيت الأبيض أن الرئيس يحظى بدعم الحلفاء الجمهوريين في الكونغرس وأن خلعه يُعد أمراً مستبعداً، ووفقاً لما ذكرته المصادر المطلعة على المناقشات القانونية، حتى الديمقراطيين حاولوا تهدئة المحادثات التي تدعو لخلع الرئيس حيث أنهم يرونها سابقة لأوانها.

ولكن وفقاً للتقارير قام المحامون بمكتب محامي البيت الأبيض خلال الأسبوع الماضي، باستشارة خبراء في إجراءات خلع الرئيس وفقاً لدستور الولايات المتحدة وشرعوا في جمع المعلومات حول كيفية عمل هذه الإجراءات.

وفي البداية لم يعلق البيت الأبيض على هذا الموضوع، وعقب نشره، قال مسؤول في البيت الأبيض “إن هذا ليس صحيحاً”.

وأثار أحد المحامين الخارجيين بالقرب من مكتب محامي البيت الأبيض دون ماكغان، الشكوك حول الاستعدادات الخاصة بالإقالة، قائلاً إنه ليس بشيء يصرح به ماكغان.

وتشكل المناقشات القانونية جزءاً من جهد داخلي أوسع لتعزيز الدفاع القانوني للرئيس الذي أصبح أكثر تعقيداً مع تعيين وزارة العدل لمحامي خاص لمتابعة التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات العام 2016.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قام مستشارون مقربون من الرئيس، بما في ذلك المحامي والدكتور مايكل كوهين، بزيارة البيت الأبيض لبحث حاجته إلى تعيين محامين شخصيين للرئيس ترامب.