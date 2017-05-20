البيت الأبيض: صفقات عسكرية مع السعودية بقيمة 110 مليارات دولار

أعلنت الولايات المتحدة اليوم السبت، توقيع صفقات عسكرية بقيمة نحو 110 مليارات دولار خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب للسعودية.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، إن ترامب ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، سيحضران توقيع إعلان نوايا بشأن حزمة من العتاد الدفاعي والخدمات لتعزيز أمن المملكة ومنطقة الخليج في مواجهة التهديدات الإيرانية والإرهاب.

وقال بيان للبيت الأبيض، “الصفقات تبين بأوضح صورة ممكنة التزام الولايات المتحدة بشراكتنا مع السعودية وشركائنا في الخليج، فيما توسع فرص الشركات الأمريكية في المنطقة، وتوفر الآلاف من فرص العمل بقطاع الصناعات الدفاعية الأمريكية”.