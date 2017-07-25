إسرائيل تشرع بإزالة البوابات الإلكترونية من “الأقصى” وتستبدلها بالكاميرات الذكية (فيديو وصور)

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء، بإزالة البوابات الإلكترونية التي نصبتها أمام مداخل الحرم القدسي.

وبدأت بتركيب جسور حديدية بالقرب من بوابات المسجد الأقصى، لحمل كاميرات “ذكية” بديلة للبوابات الإلكترونية التي قاومها الفلسطينيون خلال الأيام الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن القوات الإسرائيلية شرعت بعد منتصف الليل بإزالة البوابات الإلكترونية من بابي الأسباط والناظر، وبحفر الأرض واقتلاع حجارة تاريخية لنصب أعمدة خاصة لحمل جسور حديدية على بوابات المسجد لتركيب كاميرات “ذكية” عليها لمراقبة المصلين.

وأضافت أن فلسطينيي القدس عبروا عن رفضهم لهذه الإجراءات، ووصفوها بالحيلة الجديدة.

وتسود مدينة القدس المحتلة، أجواء شديدة التوتر بانتظار موقف دائرة الأوقاف الإسلامية ومرجعيات القدس الدينية والوطنية حول إجراءات إسرائيل التي تمت خلال الساعات الماضية.

وكانت إسرائيل اتخذت إجراءات تصعيدية في القدس منذ الجمعة 14 تموز/يوليو الجاري، حيث أغلقت المسجد الأقصى أمام المصلين لأول مرة منذ عام 1969، وذلك في أعقاب عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين.

وبعد 3 أيام، فتحت المسجد الأقصى أمام المصلين، بعد أن نصبت بوابات إلكترونية على مداخله، وهو ما قوبل برفض رسمي وشعبي.