بالصور.. إسرائيل تعمق أزمة المسجد الأقصى بوضع ممرات حديدية للمصلين

باشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي تركيب ممرات جديدة عند “باب الأسباط” في المسجد الأقصى، في ظل حالة من التوتر تشهدها المدينة المقدسة منذ الأسبوع الماضي، عقب وضعها بوابات إلكترونية للمصلين.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والمقدسيين الغاضبين على خلفية تمسك سلطات الاحتلال بتفتيش المصلين عبر بوابات إلكترونية، ومنع موظفي الأوقاف من الدخول بعد رفضهم الخضوع للتفتيش.

وفي الوقت الذي تمنع فيه الشرطة الإسرائيلية الفلسطينيين من خارج سكان البلدة القديمة، من دخول محيطها أو المسجد الأقصى يعتصم المئات من الفلسطينيين في المدينة المقدسة، خاصة عند بابيّ “الأسباط”، و”المجلس″، احتجاجًا على اشتراط إخضاعهم للتفتيش قبل الدخول .

في الإطار ذاته، عبّرت حركة “فتح”، في بيان صادر عن أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، عن استيائها من البيان الصادر عن الرباعية الدولية المتعلق بالأوضاع الراهنة في القدس والمسجد الأقصى، والتي ساوت فيه بين الضحية والجلاد، والتي غيرت في بيانها مفهوم إبقاء الوضع على ما كان عليه في المسجد الأقصى وباحاته.

وأكدت الحركة، في البيان، أن الوضع القائم منذ العام 67 لا يسمح بدخول المستوطنين واليهود للمسجد الأقصى وباحاته المقدسة في أي وقت كان، وإنما هو مكان مقدس ولعبادة للمسلمين فقط، كما ورحبت الحركة بتحمل مجلس الأمن لمسؤولياته بعقد جلسة طارئة لبحث الأوضاع في القدس.