ترامب: حاملة الطائرات الجديدة “رسالة إلى العالم”

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دخول حاملة طائرات أمريكية جديدة إلى الخدمة بأنها “رسالة إلى العالم تزن 100 ألف طن”.

وقال ترامب، في مراسم مثيرة حافلة بالتقاليد العسكرية والأبهة اليوم السبت، “إن السفينة الأمريكية، التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي بين عامي 1974 و 1977 جيرالد آر فورد، ستصبح إضافة قيمة لأسطول الولايات المتحدة”، مضيفًا “أينما ذهبت هذه السفينة لتخرق الأفق سيطمئن حلفاؤنا ويرتعد أعداؤنا خوفًا لأن الجميع سيعرف أن أمريكا قادمة بقوة”.

وقال ترامب للبحارة، “أنتم على وشك أن تبدؤوا مغامرة عظيمة فعلًا على متن السفينة”، مضيفًا “لجميع الأبطال الذين سيخدمون على متن هذه السفينة أقول: استمروا في الحراسة، احموها ودافعوا عنها.. بالتوفيق وحظًا سعيدًا”.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مراسم دخول حاملة الطائرات الخدمة، والتي أقيمت في قاعدة نورفولك البحرية الأمريكية في ولاية فيرجينيا.

وتعد حاملة الطائرة الجديدة، الأولى ضمن فئة جديدة من حاملات الطائرات الأمريكية، حيث تحمل أسلحة نووية وتبلغ قيمتها 9ر12 مليار دولار، بحسب صحيفة “نافي تايمز” التي تغطي شؤون البحرية الأمريكية.

وأضافت الصحيفة، أن السفينة المجهزة بأحدث الأنظمة من غير المرجح نشرها لتحل محل حاملة أخرى قبل خمسة أعوام أخرى، بعد فترة “اختبارها” ويتم خلالها حل المشاكل التي تواجه حوض بناء السفن والمهندسين وأفراد الطاقم بخصوص حاملة الطائرات.