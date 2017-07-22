ترامب يهاجم “نيويورك تايمز” ويتهمها بإفشال محاولة قتل البغدادي

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصحيفة الأمريكية نيويورك تايمز، متهمًا إياها بإفشال عملية قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي .

وكتب ترامب تغريدة نشرها، اليوم السبت، على حسابه في تويتر: “نيويورك تايمز الفاشلة أحبطت محاولة الولايات المتحدة لقتل الإرهابي المطلوب البغدادي”، معتبرًا ذلك مثالًا “على أجندتهم السيئة النية على صعيد الأمن القومي”.

وأشار ترامب إلى تصريح الجنرال الأمريكي توني توماس، الجمعة، في خطاب بولاية كولورادو، ذكر فيه أن القوات الأمريكية الخاصة كانت قريبة من زعيم داعش سنة 2015، لكنها فقدت أثره بعد تسريبات في الإعلام، حيث قال الجنرال:”كنا في الطريق الصحيح، للأسف نشر ذلك في صحيفة وطنية كبيرة، وبعدها بأسبوع فقدنا ذلك الطريق”، مضيفًا: “من المهم إخبار المواطنين الأمريكيين بما نفعله، لكن من المهم أيضًا إدراك ما يعيق كثيرًا قدرتنا على القيام بعملنا”.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز، نشرت في يوليو/ تموز عام 2015، مقالًا يفيد بأن القوات الأمريكية توصلت إلى الكثير من المعلومات حول أساليب تخفي أبو بكر البغدادي وتفاصيل حول استغلال قياديي التنظيم لزوجاتهم في توصيل الرسائل بينهم.

وطالبت الصحيفة على موقع “بوليتيكو”، البيت الأبيض “بتوضيح تغريدة الرئيس حول ما إذا كان يلمح للمقال المنشور سنة 2015″، مضيفة أن “البنتاغون الأمريكي لم يعترض قبل النشر، كما لم يشتكي أي مسؤول أمريكي علنيًا حتى اليوم”.

ورغم أن الرئيس الأمريكي قد أجرى حوارًا خاصًا مع صحيفة نيويورك تايمز خلال هذا الأسبوع، إلا أنها تُعتبر من خصومه المفضلين في الإعلام الأمريكي، إلى جانب “سي ان ان ” و “واشنطن بوست” و “فيك نيوز”.