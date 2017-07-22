“تشريع أمريكي” لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية

أعلن أعضاء ديمقراطيون بارزون في الكونغرس الأمريكي السبت، أن الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، توصلوا لاتفاق بشأن تشريع يتيح فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران، ويشمل أيضًا كوريا الشمالية.

وأقر مجلس الشيوخ الشهر الماضي، قانون مجابهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، لكنه تعطل في مجلس النواب بعدما اقترح الجمهوريون إدراج عقوبات على كوريا الشمالية، ضمن مشروع القانون.

ويتعين على غرفتي البرلمان إقرار التشريع المعدل.

وعبرت نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب، عن “قلقها من أن يؤدي إدراج كوريا الشمالية للتشريع، إلى تعطله داخل مجلس الشيوخ”.

وقالت في بيان صدر عنها السبت، إنه “في حين دعم عقوبات أكثر صرامة على كوريا الشمالية، وهو ما أقره مجلس النواب بالفعل، فإنني أخشى أن يتسبب ضمها إلى هذا المشروع، بدلًا من وضعها في تشريع منفصل، في مزيد من التأخير الإجرائي داخل مجلس الشيوخ”.

وأضافت بيلوسي، أنه “من الضروري ألا يعرقل ضم كوريا الشمالية إلى الحزمة، الكونغرس عن الإقرار الفوري لتشريع العقوبات ضد روسيا، وإرساله إلى مكتب الرئيس قبل العطلة البرلمانية في آب/أغسطس المقبل”.

ويأمل كثير من المشرعين في أن يرسل مشروع القانون هذا، رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب بضرورة مواصلة اتباع موقف قوي ضد روسيا.

أما تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ، رأى أنه “من الضروري صدور مشروع قانون قوي للعقوبات”.

وقال شومر في بيان صدر عنه السبت، “أتوقع أن يعمل مجلسا النواب والشيوخ على هذا التشريع من غير إبطاء، على أساس واسع من الحزبين، وأن يرسلا مشروع القانون إلى مكتب الرئيس”.

ومن ناحيته، قال السناتور بن كاردين وهو عضو ديمقراطي بلجنة العلاقات الخارجية، إن “الاتفاق جرى التوصل إليه بعد مفاوضات مكثفة”، مضيفًا في بيان صدر عنه السبت، “يستعد الكونغرس بإجماع شبه كامل لإرسال رسالة واضحة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نيابة عن الشعب الأمريكي وحلفائه”، لافتًا إلى أننا “نريد من الرئيس ترامب أن يساعدنا في إيصال هذه الرسالة”.