تركيا: أي قرار ألماني بتجميد المشاريع الدفاعية المشتركة سيرفع معنوياتنا‎

قال مستشار الصناعات الدفاعية التركي، إسماعيل دمير، إن أي قرار قد تتخذه ألمانيا باتجاه مراجعة أو تجميد مشاريع دفاعية مشتركة، سيرفع من المعنويات التركية نحو مشاريع الأنظمة الوطنية والمحلية.

جاء ذلك، ردًا على تقارير إعلامية ذكرت مؤخرًا أن الحكومة الألمانية تنوي مراجعة وتجميد مشاريع دفاعية مشتركة مع نظيرتها التركية، على خلفية توتر العلاقات بين البلدين.

وأوضح دمير، أن تركيا تواصل مسيرتها، وأن أي قرار من هذا القبيل (مراجعة أو تجميد المشاريع المشتركة) قد يتسبب بتباطؤ بعض المشاريع، لكنه لن يؤثر على النتائج.

وأضاف “هكذا قرار من شأنه أن يزيد من معنوياتنا فيما يخص مشاريع الأنظمة (الدفاعية) الوطنية والمحلية”، واستدرك قائلاً “بما أنها صناعة بشرية (الأنظمة الدفاعية)، فنحن قادرون على تصنيع أفضل منها”.

وتشهد العلاقات التركية الألمانية توترًا خلال الآونة الأخيرة، ازدادت حدّته على خلفية قرار القضاء التركي سجن المواطن الألماني بيتر ستيودتنر، مع ستة أشخاص، بتهمة “تقديم الدعم لمنظمة إرهابية مسلحة”.

وطالبت الخارجية الألمانية بإطلاق سراح مواطنها “ستيودتنر” المتهم بدعم منظمة “بي كا كا”، وقالت إن مواطنيها القادمين إلى تركيا ليسوا في مأمن وإن شركاتها هناك تعيش حالة من القلق، وهو ما رفضته أنقرة.